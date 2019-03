Viertel aller Österreicher hat keine Ersparnisse

Mehr als ein Viertel aller Österreicher - konkret sind es insgesamt 27 Prozent - hat keinerlei Ersparnisse und jeder Zweite hat am Ende des Monats kein Geld mehr am Konto! Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, für die in Österreich mehr als 1000 Personen befragt wurden. Nach Geschlechtern aufgeschlüsselt sind Frauen mit 32 Prozent stärker betroffen als Männer mit 23 Prozent. Anfang 2018 lag der Gesamtwert noch bei 24 Prozent. Der Grund für den Geldmangel ist meistens banal: 55 Prozent der Befragten gaben an, zu wenig zu verdienen.