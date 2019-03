Luxus-Sommer-Urlaub in Tirol gewinnen

Haben Sie schon Pläne für Ihren diesjährigen Sommerurlaub? Nein? Dann jetzt gut aufpassen: Wir verlosen einen Urlaub im Hotel Cervosa***** in Serfaus in Tirol für zwei Personen und zwei Nächte. In diesem Urlaub wird Ihnen nie langweilig werden, denn es erwartet Sie ein riesiger Wellnessbereich auf über 3000 Quadratmeter und sie befinden Sie sich im Wander- und Bikeparadies Serfaus-Fiss-Ladis, wo Sie jeden Tag etwas Neues entdecken können. Als besonderes Zuckerl gibt es die Super.Sommer.Card, mit der Sie beispielsweise alle zehn Bergbahnen in unmittelbarer Nähe benützen können und somit schnell in luftige Höhen kommen.