2000 „Krone“-Leser waren reif für die Streif

„Kasweiß“ war der damals 19-jährige Fritz Strobl, als er erstmals am Start der berüchtigten Kitzbüheler Streif stand. Am Sonntag, beim „Krone“-Ski-Tag, grinste er braun gebrannt über das ganze Gesicht. Denn eine bunte Schar erwartungsvoller Teilnehmer folgte, als „Fritz the Cat“ voraus in den Abgrund kurvte, in Richtung Mausefalle.