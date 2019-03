Bei Bauarbeiten auf den Reininghausgründen in Graz ist am Montag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Noch am Vormittag trafen die Sprengstoffexperten ein. Sie entschärften zu Mittag die Bombe an Ort und Stelle. Vorsorglich mussten aber mehrere Einfamilienhäuser und Betriebe evakuiert werden. Mehrere Hundert Menschen waren davon betroffen.