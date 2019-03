Herzog über Rogan: „Der Hund ist g‘scheit“

Der 4:2-Sieg des israelischen Nationalteams in der EM-Qualifikation über Österreich war nicht nur ein Triumph für ÖFB-Rekodspieler Andreas Herzog. Nein, neben dem Teamchef jubelten am Sonntag in Haifa auch Willi Ruttensteiner als Sportdirektor der Israelis und Markus Rogan als Mentalcoach. Für Herzog ist der ehemalige Swimmstar ein ganz besonderes Ass im Ärmel. Im Video oben sehen und hören Sie die Spiel-Analyse von Krone.at-Sportchef Max Mahdalik sowie Krone-Sportreporter und Comedian Peter Moizi.