Frauen am Chef-Sessel: Noch viel Luft nach oben

628.161 Frauen leben in der Steiermark, so das Amt für Statistik und Geoinformation. Etwas mehr als ein Drittel davon ist berufstätig. Schaut man in den Führungspositionen auf das Geschlecht, stellt man fest: Die Damen bilden eine Minderheit und sind in den seltensten Fällen in der Chefrolle.