Radlicht-Aktion startet in der Stadt

Start der Radlichtaktion von Land und Stadt Salzburg und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ist heute, Montag, um 18.30 Uhr. Stationen in der Stadt Salzburg sind die Kreuzungen Hermann-Bahr-Promenade und Ignaz-Rieder-Kai sowie Franz-Josef-Kai und Salzachgässchen. Am Dienstag, 26. März, kann man seine Fahrrad-Lichtanlage beim Überfuhrsteg in Herrnau und bei der Kreuzung Sinnhubstraße und Leopoldskronstraße überprüfen lassen. Am Mittwoch, 27. März, folgen die Kreuzung Gehmacherstraße und Müllnersteg sowie die Stadtbücherei in Lehen und am Donnerstag, 28. März, die Kreuzungen Nonntaler Hauptstraße und Josef-Preiss-Allee sowie Franz-Josef-Kai und Salzachgässchen. Zeitpunkt ist immer von 18.30 bis 19.30 Uhr. Im Mai finden Radlichtaktionen in Hallein (6. Mai), Saalfelden (7. Mai) und Bischofshofen (13. Mai) statt.