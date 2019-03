Bereits mehr als 1000 Ebola-Fälle im Kongo

Im Kongo sind mittlerweile mehr als 1000 Menschen an dem gefährlichen Ebola-Virus erkrankt. Die Zahl der Fälle liege bei 1009, davon seien 944 im Labor bestätigt, teilte das Gesundheitsministerium des zentralafrikanischen Landes am Sonntag mit. Demnach sind bisher 629 Menschen an der Krankheit gestorben.