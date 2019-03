Social Media-Reporter: Drei Kandidaten im Hearing

Viele kreative Bewerbungen sind für die drei Stellenausschreibungen als Social Media Reporter bei der „Kärntner Krone“, der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten und der Privatbrauerei Hirt in den vergangenen Wochen eingegangen. Die Frist endete am 18. März, und die Kandidaten werden nun zum finalen Hearing am 5. April im Golfpark Klopeinersee eingeladen.