Zwei Wiener Coffeeshops unter den besten Europas

Die Kaffeehauskultur gehört seit grauer Vorzeit zu Wien wie der Stephansdom. Die ehrwürdigen Häuser ziehen Touristen und Einheimische in Scharen an. Doch langsam macht auch die Third-Wave-Coffee-Kultur - eine Bewegung, die auf hochqualitative und nachhaltige Zutaten setzt - auf sich aufmerksam. Das Reiseportal bigseventravel.com hat die besten Coffeeshops dieser Sparte in Europa gewählt und gleich die ersten beiden Plätze gingen an Wien: An Jonas Reindl gefolgt vom Fenster Cafe.