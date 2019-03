E-Autos stellen Feuerwehr vor neue Herausforderung

Mehr Löschwasser nötig

Denn einmal in Flammen, sind Elektroautos schwerer zu löschen. Das Lithium in den Akkus reagiert mit Wasser, es entstehen Wärme und Wasserstoff, der brennbar ist. „In so einem Fall ist es nötig, deutlich mehr Löschwasser zu verwenden, als etwa bei Bränden von Pkw mit Verbrennungsmotoren“, so Ministeriumssprecher Michael Schaich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zudem müssten Brandschützer Mindestabstände zum Fahrzeug beim Löschen einhalten. Da nicht auszuschließen sei, dass sich die Akkus später noch durch interne Reaktionen wieder erhitzten und in Brand gerieten, müssten sie auch nach dem Löschen ausreichend gekühlt werden.