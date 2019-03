Egger-Lienz-Straße: Bauarbeiten gestartet!

Am Montag starten die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) mit der Leitungserneuerung am Südring. In der Egger-Lienz-Straße - im Bereich zwischen Neuhauserstraße und Innerkoflerstraße - werden dazu umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt. Dabei wird die wichtigste Wasserleitung der Innsbrucker Trinkwasserversorgung, eine rund 60 Jahre alte Ringrohrleitung, erneuert.