Gamer-Ansturm in Wiener Einkaufszentrum erwartet

Atemberaubende Bilder aus dem Cineplexx Donau Plex, die auch auf Twitch live übertragen werden, versprechen die Viertel-, Halb- und Finalspiele von Österreichs größter LAN-Party, wenn die besten Gamer im Kino vor Publikum und Fans um den Sieg wettern. Insgesamt gibt es ein Preisgeld von 30.000 Euro zu holen, das alle Preis-Rekorde in Österreich sprengt. Neben Workshops und Beat-the-Pro-Aktivitäten zählen sicherlich die Finali am Samstag zu den Highlights, die auf der 125 Quadratmeter großen Kinoleinwand in einzigartiger Bild- und Soundqualität gezeigt werden. Fans haben so die Möglichkeit, mit ihren eSportlern mitzufiebern und die Spiele in noch nie gesehener Größe und Qualität zu verfolgen. Unter anderem werden Turniere in den beliebten Spielen „League of Legends“, „Counterstrike Global Offensive“ sowie das Finale des Coca-Cola eCups ausgetragen werden.