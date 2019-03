Schwer Betrunkener flüchtete nach Unfall in Lokal

Weitere Geschädigte gesucht

Am Kleintransporter waren noch weiter Schäden, die nicht vom sonntäglichen Parkschaden stammen, sichtbar. Offenbar war der Mann noch in einen weiteren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Dazu machte er allerdings keine Angaben. Mögliche Geschädigte sollen sich daher bitte unter der Nummer 059133/6585 an die Polizeiinspektion Karlauerstraße wenden.