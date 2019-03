80 Rinder wurden aus brennendem Stall gerettet

Rund 80 Rinder sind in der Nacht auf Montag aus einem brennenden Stall in der Südoststeiermark gerettet worden. Etwa 110 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Sie konnten die Tiere ins Freie bringen und ein Übergreifen des Feuers auf ein weiteres Gebäude verhindern. Benachbarte Landwirte halfen, das Vieh in einen leeren Stall zu bringen. Drei Tiere kamen allerdings in den Flammen ums Leben.