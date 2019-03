SP-Schlappe: Stockerau geht an VP

Völkls erste Stellungnahme: „Wir sind für Veränderung angetreten. Ich bin dankbar!“ Ebenfalls jubeln können die Grünen - sie holten 13,6 Prozent (bisher 9,9%). Die FP hingegen verlor 4,9 Prozent. SP-Spitzenkandidat Holzer kritisierte noch am Wahlabend seinen Vorgänger und erklärte: „Ich trete sicher nicht zurück.“ Mit Spannung wurden vor allem in den VP-Reihen die vorgezogenen Urnengänge in Wolkersdorf und Pillichsdorf im Bezirk Mistelbach erwartet. Der Grund: In beiden Gemeinden traten zwei „schwarze“ Listen an.



„Schwarz mal zwei“ zog bei den Bürgern

In Wolkersdorf konnte VP-Bürgermeisterin Anna Steindl ihre Position als klare Nummer 1 gegenüber der parteiinternen Dissidenten-Liste von Dominic Litzka verteidigen. Dennoch kommen beide gemeinsam auf mehr als 60 Prozent. Und Litzka kündigte bereits an: „Es ist Zeit für ein neues Miteinander in Wolkersdorf.“ Die Sozialdemokraten mussten auch hier Verluste hinnehmen, ebenso die Freiheitlichen. In Pillichsdorf wurden gestern 19 Sitze im örtlichen Gemeinderat neu verteilt. Die „originale“ VP holte 28,3 Prozent, 2015 waren es noch 46,9 Prozent gewesen. Die erstmals angetretene VP-nahe Gruppierung WIR fuhr 23,6 Prozent ein. Die SP schaffte hier ebenfalls ein deutliches Plus auf 23,7 Prozent. Für zwei Bürgerlisten setzte es Verluste. Die spannende Situation: Original-Volkspartei, Sozialdemokraten und WIR besetzen jetzt jeweils fünf Mandate. Koalitionen dieser drei Fraktionen in allen Kombinationen sind möglich.