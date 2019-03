Garage ist nach Brand einsturzgefährdet

Am Sonntag um 15.46 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pfandl und Bad Ischl zu einem Garagenbrand alarmiert. Kurz darauf rückten die Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen zum Brandobjekt aus. Von weitem war schon eine Rauchsäule in der Ortschaft Lindau zu sehen. Beim Eintreffen von Tank Pfandl stand das Gebäude bereits in Vollbrand.