Kalifat zerstört: Warnung vor Terror in Europa

Die letzte Bastion der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat im syrischen Baghouz ist gefallen, die Gefahr ist aber noch lange nicht gebannt: IS-Kämpfer sind weiterhin in der Badia-Wüste präsent und haben in Syrien und dem Irak zahlreiche Schläferzellen, „um die Feinde Gottes zu töten“. Am Sonntag sprengten sich drei Selbstmordattentäter im Nordirak in die Luft. Laut dem IS gäbe es zudem Verbündete, „die in weit vom Islamischen Staat entfernten Gebieten arbeiten“ und Angriffe in Europa durchführen wollen.