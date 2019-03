Wendler: Das denkt die Tochter über seine Freundin

Streit in der Familie

Und auch die Trennung habe sie nicht so hart getroffen, wie man annehmen würde. In den letzten Jahren prägten Streitigkeiten den Alltag des Paares. Nur eines macht Adeline wirklich traurig: „Meine Mama ist eine strake Frau. Aber ich finde es wegen ihr doch schade, dass Papa so kurz nach der Trennung schon neu verliebt war und sie alleine ist.“ Doch der attraktiven Claudia dürfte es, wenn die Zeit reif ist, nicht schwerfallen, einen Partner zu finden. Zickenkrieg und Scheidungstrauma sehen auf alle Fälle anders aus.