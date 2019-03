Stellt Apple heute seinen Netflix-Killer vor?

Apple ist bereit, seine Hollywood-Pläne der Öffentlichkeit vorzustellen. Bei einem Event am Montag im Apple-Hauptquartier in Cupertino sollen ausnahmsweise nicht Geräte im Vordergrund stehen. Die animierte Einladung lässt wenig Zweifel, worum es gehen wird: „Es ist Showtime“, heißt es nach einem stilisierten Filmrollen-Countdown. Was bisher unklar bleibt, ist die Reichweite von Apples Ambitionen.