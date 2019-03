Biker bei Unfall 18 Meter weit weggeschleudert

Ein 72-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Freistadt fuhr am 24. März 2019 gegen 15:20 Uhr mit seinem Pkw auf der Schallenbergstraße von Traberg in Richtung Ahorn, Bezirk Rohrbach. Im Ortschaftsgebiet von Obertraberg blinkte er nach links und wollte in den Güterweg Theinschnak einbiegen. Dabei übersah er zwei entgegenkommende Motorräder.