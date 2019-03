Toni Polster holt Sibylle Rauch aus dem Sexgewerbe

Bier statt Sex

Gemeinsam mit Viktoria-Klubchef Roman Zeisel hat er einen Arbeitsvertrag aufsetzen lassen: als Kantinen-Kellnerin beim SC Wiener Viktoria. Sibylle kann ihr Glück kaum fassen: „Toni, du hast mich gerettet. Ich war schon am Verzweifeln“, gesteht sie ihm beim ersten Zusammentreffen im Vereinslokal. Für ihn ist es selbstverständlich, anderen in der Not zu helfen. Bleibt zu hoffen, dass Rauch dabei bleibt und Männer nur mehr mit Bier bedient.