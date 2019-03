EU-Kommission kämpft gegen Einfluss Chinas

Italien liegt nun auch auf „Neuer Seidenstraße“

Italien rückte am Wochenende in den Fokus, nachdem die Regierung in Rom mit Xi Jinping ein Abkommen über die Beteiligung an der „Neuen Seidenstraße“ unterzeichnet hatte. Die beiden Länder fixierten laut Medienangaben auch 29 Handelsabkommen im Umfang von 20 Milliarden Euro in den Bereichen Technologie, Energie und Tourismus.