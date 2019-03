Aldridge führt Spurs zum Sieg in Boston

LaMarcus Aldridge hat die San Antonio Spurs am Sonntag in der NBA mit 48 Punkten, 13 Rebounds und sechs Assists zu einem 115:96 bei den Boston Celtics geführt. Der Wiener Jakob Pöltl steuerte sechs Zähler bei und packte zehn Mal an den Brettern zu. Außerdem verzeichnete der Center zwei blockierte Würfe in 24:59 Minuten auf dem Parkett.