Keine Mentalität und kein Biss - blamabel!

Was hören wir da nicht immer vor Länderspielen? „Wir sind so gut, wir haben Qualität, wir werden dies allen zeigen, wollen zur EURO 2020!“ - Nach dem blamablen, peinlichen Auftritt in Israel kann man nur sagen: So haben wir bei einer EURO nichts verloren, so kommen wir dort nie hin, auch wenn es natürlich rein rechnerisch weiter möglich ist, noch nicht alles verloren ist!