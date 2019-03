Deutsche feiern Zittersieg in den Niederlanden

Der Schlager des Wochenendes in der Fußball-EM-Qualifikation hat am Sonntag in Amsterdam mit einem doch unerwarteten 3:2 (2:0)-Sieg Deutschlands gegen die Niederlande geendet. Die Deutschen zeigten sich bei ihrem Quali-Auftakt stark verbessert, das Siegestor fiel in der 90. Minute. Vizeweltmeister Kroatien verlor gegen Ungarn mit 1:2 (1:1), WM-Halbfinalist Belgien gewann auf Zypern 2:0 (2:0).