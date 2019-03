Zwei Flachgauer Klubs gaben das „Ja“-Wort

Während an der Spitze der Salzburger Liga der SAK schon zum Auftakt den Vorsprung auf Verfolger Austria (3:3 gegen Golling) ausbauen konnte, wird es dahinter spannend. Wer will wirklich als Dritter rauf? Neumarkt patzte in Strobl, legte sich in Gestalt von Obmann Thalhammer aber fest. So wie Straßwalchen-Coach Kalhammer: „Wer nicht gewinnen will, kann auch grillen gehen.“