Jetzt geht’s um Projekte und Posten

Sowohl ÖVP als auch SPÖ werden heute in den Gemeinderatsfraktionen das Ergebnis der gestrigen Stichwahl beraten. „Ich werde den Gremien in der Stadt raten, Bernhard Auinger und sein Team unverändert arbeiten zu lassen“, sagt SPÖ-Landeschef Walter Steidl. Zuletzt hatte es aus seinem Munde Kritik an den „fehlenden Emotionen“ der Stadt-SPÖ gegeben.