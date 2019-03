Keine Hinweise auf Verschwörung mit dem Kreml

Der mit Spannung erwartete Abschlussbericht über mögliche Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump und der russischen Regierung ist am Sonntag in Auszügen vorgestellt worden. Sonderermittler Robert Mueller fand während seiner knapp zweijähriger Arbeit keine Hinweise auf eine wissentliche Verschwörung. Das geht aus einer Zusammenfassung hervor, die am Sonntag vom Justizministerium an den Kongress geleitet wurde. Ob Trump die Jutiz bei den Russland-Ermittlungen behindert hat, ließ Mueller zwar offen. Es gebe hier Schlussfolgerungen in beide Richtungen, hieß es. Doch Justizminister Robert Barr legte sich nach Beratungen mit seinem Stellvertreter Rod Rosenstein dennoch fest: Auch hier reicht die Beweislage nicht aus, um eine Straftat nachzuweisen.