Dem Meister droht der Total-Ausverkauf

Gastager ist erklärter Wunschspieler beim SAK. „Wir würden uns wünschen, dass er zu uns kommt“, erklärte Präsident Christian Schwaiger jüngst in der „Krone“. Der 19-Jährige freut sich über die Blumen, bezeichnet die Blau-Gelben als „sehr reizvoll“. Er will sich aber auch noch mit Anif zusammensetzen und liebäugelt insgeheim mit dem Sprung in die 2. Liga.