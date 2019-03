Saalbach treibt für WM Flutlichtpläne voran

Gensbichlers ÖM-Bilanz aus Salzburger Sicht: Zum Abschluss holte Michaela Dygruber (USV Rußbach) Slalom-Bronze. Somit gab es dank Lisa Grill (Abfahrt) und Roland Leitinger (RTL) zweimal Gold und inklusive Teambewerb (der im neuem Modus viel Zustimmung fand) dank Martina Rettenwender (Super G) und eben Dygruber dreimal Bronze. „Salzburg wird als das Ski-Bundesland aber mit anderen Maßstäben gemessen. Und wir sind in dem einen oder anderen Jahrgang und Bewerb nicht so gut besetzt.“ Wie beim Herren-Slalom. Wo in Abwesenheit von Superstar Marcel Hirscher der 16-Jährige Niklas Skaardal, Sohn von FIS-Renndirektor Atle Skaardal und Ex-Damen-Skiass Karin Köllerer, mit 4,39 Sekunden Rückstand als 17. bester Salzburger wurde. Auch, weil US-Student Tobias Kogler (USC Abersee), Achter nach dem ersten Lauf, ausfiel. Er lag im ersten Durchgang 72 Hundertstel hinter dem späteren Sieger Marc Digruber (NÖ).