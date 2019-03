Flyers unterliegen Stanley-Cup-Champ Washington

Fünfte Niederlage

Die Arizona Coyotes mit dem Kärntner Michael Grabner haben im Kampf um das Play-off in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Die Coyotes verloren am Sonntag bei den New York Islanders mit 0:2 und finden sich nach der fünften Niederlage nacheinander weiter außerhalb der Aufstiegsplätze.