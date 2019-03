Bleibt Putsch-General in Thailand an der Macht?

Prayut hatte 2014 als Chef der Armee die demokratisch gewählte Regierung von Thaksin Shinawatra aus dem Amt geputscht. In dem südostasiatischen Königreich haben Militärputsche durchaus Tradition: Seit 1932 gab es davon ein Dutzend. Ursprünglich war erwartet worden, dass Pheu Thai stärkste Partei wird. Doch sie erhielt ledliglich sieben Millionen Stimmen. Dabei hatte das Shinawatra-Lager seit 2001 alle Wahlen in Thailand gewonnen. Der schwerreiche Ex-Premier (69) lebt inzwischen im Ausland, mischt in Thailands Politik aber immer noch mit. Das Militär unternahm in den vergangenen Jahren große Anstrengungen, um seinen Einfluss zu mindern.