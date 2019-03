Schwarzmayr ist erster roter Ortschef in Mattsee

„Herzlichen Dank an alle Wählerinnen und Wähler. Gemeinsam haben wir das Undenkbare möglich gemacht. Ich verspreche, in den kommenden Jahren eine neue Kultur der Zusammenarbeit zu pflegen. Als Bürgermeister werde ich jedes Anliegen und jede Meinung ernstnehmen.Mir geht es nicht um das Amt, sondern darum, dass wir gemeinsam Antworten auf die Herausforderungen in Mattsee finden“, so die erste Reaktion des frischgewählten Mattseer SPÖ-Bürgermeisters Michael Schwarzmayr.