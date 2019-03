Andreas Wimmreuter siegt in Zell am See

Eine Überraschung gab es in der Pinzgauer Bezirkshauptstadt Zell am See: SPÖ-Kandidat Andreas Wimmreuter setzte sich mit 57,6 Prozent der Stimmen klar gegen Bürgermeister Peter Padourek durch, der sogar Stimmen gegenüber der ersten Wahl verlor. „Ich gratuliere dem neuen Zeller Bürgermeister Andreas Wimmreuter zu seinem fulminanten Wahlsieg. Als gebürtiger Pinzgauer freut es mich besonders, dass die Bezirkshauptstadt wieder in roter Hand ist. Ich bin mir aber sicher, dass Wimmereuter ein überparteilicher Bürgermeister für alle Zellerinnen und Zeller sein wird“, so der Salzburger SPÖ-Chef Walter Steidl.