Großes Interesse an Kanzler Kurz in Kuwait

Kuwait gilt als Vermittler zwischen Iran und Saudi-Arabien in der Golfregion und sucht selbst neue Allianzen - auch mit Österreich. „Eine Zusammenarbeit mit Kuwait als zukünftigem Partner“ nannte Bundeskanzler Sebastian Kurz als Credo für den Besuch im Golfstaat. Die Exporte Österreichs nach Kuwait gehen seit 2016 merklich zurück. Mit dem „Projekt 2035“ will das Emirat in Infrastruktur, Gesundheitswesen und erneuerbare Energien investieren. Bereiche, in denen sich Österreich in der Region schon einen guten Namen als Wirtschaftspartner gemacht hat.