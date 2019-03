Fernpass: Tunnelfahrzeug wurde bereits bestellt!

Der Scheiteltunnel, dessen Eingangsportal beim Blindsee geplant ist und an der so genannten Haarnadelkurve wieder in die Fernpassbundesstraße 179 einmünden soll, polarisiert allerdings genauso wie jener, der das Gurgltal mit dem Inntal verbinden soll. „Die Stimmung im Außerfern bezüglich Fernpassscheiteltunnel ist negativ“, bestätigt Stefan Lagg, Bürgermeister von Lermoos, die Skepsis, „jede Maßnahme, die zu einer Transitroute beiträgt, ist abzulehnen“. Sein Amtskollege Paul Mascher aus Biberwier sieht die Tunnelvarianten ebenfalls als „keine Lösung des Problems“. Für Kröll kommt der Fernpasstunnel allerdings „zu 99 Prozent“. Auch die Außerferner Nationalrätin Elisabeth Pfurtscheller bestätigt: „Der Fernpassscheiteltunnel ist so gut wie fix“. Ein Indiz dafür ist in Nassereith zu finden: Die dortige Feuerwehr hat in Absprache mit dem Land Tirol bereits ein Tunnelfahrzeug bestellt. FF-Kommandant Jürgen Ruepp: „2020 werden wir das Fahrzeug mit Bergeausrüstung erhalten“.