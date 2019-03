„Daniel war ein feiner Mensch, der immer half“

Er starb noch an der Unfallstelle

Daniel König wurde in den Gegenverkehr geschleudert, starb noch an der Unfallstelle. Sein Freund erlitt schwere Verletzungen, wurde in ein Salzburger Krankenhaus geflogen, von wo am Sonntag zum Glück Entwarnung kam: Der 42-Jährige sei außer Lebensgefahr.