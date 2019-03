Frischer Blick in den Kleiderschrank des Dichters

Der 30. Todestag von Thomas Bernhard - die „Krone“ berichtete - regt neue Annäherungen an den Dichter an. André Heller gab nun einen Bildband über dessen „Hab & Gut“ heraus. Die Fotografin Hertha Hurnaus besuchte für das Buch die Häuser Bernhards und blickte mit ihrer Kamera in seine Schränke und Schubladen.