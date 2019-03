55,7 Prozent! Preuner bleibt Bürgermeister

FPÖ stellt erstmals seit 2004 wieder einen Bürgermeister

Bei der Verteilung der Orts- und Parteichefs nach politischen Farben haben die Wahlen auch in anderen Gemeinden und Städten in Salzburg so gut wie nichts verändert. 96 der 119 Bürgermeisterposten besetzen ÖVP-Politiker. 18 Gemeinden stehen in Zukunft unter SPÖ-Führung. Die FPÖ konnte feiern, denn erstmals seit 2004 stellen die Freiheitlichen wieder einen Bürgermeister - und zwar in Radstadt. Dort war Christian Pewny allerdings ohne Gegner angetreten.