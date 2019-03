Ohne Notfall, dafür mit Spaß in die Berge

Kurt Müller, der Ortsstellenleiter der Bergrettung Klagenfurt ist überwältigt: „Ich habe gewonnen!“ Aber nicht den Skitourenlauf sondern eine Wette mit seiner Stellvertreterin Gabi Schluga. „Denn ich wette mit ihr seit Jahren, dass wir die 100 Teilnehmerzahl knacken. Drei Jahre habe ich ihr eine Flasche Sekt gezahlt, heuer bekomme ich eine.“ Denn 102 Teilnehmer, darunter Bergretter von sieben Kärntner Ortsstellen - von Kötchach-Mauthen bis Bad Eisenkappel - nahmen die Strecke vom Bodenbauer hinauf in den Vertatschakarsattel in Angriff. Das bei diesem Skitourenbewerb die Gaudi und die gemeinsame Leidenschaft für die Berge im Vordergrund stehen, bewiesen Funksprüche unter den Bergretter, wie „Reindling für Zecke, bitte kommen.“ Gewonnen hat übrigens der Klagenfurter Bergretter Manuel Reiner, der bis auf vier Sekunden genau an die Mittelzeit herangekommen war. Ältester Starter war Eike Roth.