„Lucia di Lammermoor“ als musikalisches Ereignis

Die Frau als Opfer

Verena Stoiber und ihrer Ausstatterin Sophia Schneider gelingt in dieser „Lucia“ etwas, was man keinem männlichen Regisseur verzeihen würde, nämlich die Frau als reines Opfer darzustellen, ihr jeden Entscheidungswillen abzusprechen. Warum man zudem schon wieder ein Irrenhaus-Szenario - diesmal die öffentlichen Hysterie-Behandlungen in den Anatomie-Theatern des frühen 20. Jahrhunderts - benötigt, um Frauen vorführen zu können, erschließt sich ebenfalls nicht. Dass Lucia zudem ein Kind von ihrem Geliebten Edgardo erwartet und dieses verliert (unter tatkräftiger Mithilfe des bösen Bruders), hätte es als Beifügung zur ohnehin dramatischen Handlung um eine alte Familienfehde, verbotene Liebe, Täuschung und Verrat ebenfalls nicht gebraucht. Am allerwenigsten aber braucht es die sich permanent grundlos drehende Bühne, die immer nur die beiden gleichen Ansichten bietet, dafür aber den musikalischen Fluss aufstaut.