Angestellte mit Pistole bedroht und Geld geraubt

Das war wohl kein Zufallscoup: Am späten Nachmittag des 5. März drangen die beiden Verdächtigen mit gezückten Waffen in das Geschäftslokal in der Alszeile ein. Ein Täter hielt den Angestellten die Pistole unter die Nase und begann, die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Der zweite behielt die Situation – ebenfalls bewaffnet – im Auge. Das Duo hatte es auf Bargeld abgesehen.