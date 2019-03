Deutsche gegen Holland: Diese Duelle entscheiden

Bundestrainer Joachim Löw setzt bei der Reifeprüfung für seine stark verjüngte deutsche Nationalmannschaft zum Auftakt der EM-Qualifikation am Sonntag in Amsterdam beim Erzrivalen Niederlande wieder auf mehr Erfahrung. Kapitän Manuel Neuer wird wie beim 1:1 zum Jahresauftakt am vergangenen Mittwoch in Wolfsburg gegen Serbien im Tor stehen, davor werden aber einige Veränderungen erwartet.