Fünf Monate altes Baby stirbt nach Beschneidung

In Italien ist in der Nacht auf Samstag ein fünf Monate alter Bub ghanaischer Herkunft nach einem zu Hause durchgeführten Beschneidungsritual gestorben. Das Kind war in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Bologna eingeliefert worden, wo die Ärzte vergeblich um sein Leben kämpften. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.