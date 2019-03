Polizei musste wegen Gewalt in Familie ausrücken

In einen heftigen Streit gerieten bereits gegen Mittag ein Afghane (33) und seine Ehefrau (24) in ihrer Wohnung in Salzburg. Der Mann packte die Frau an den Oberarmen, schüttelte sie, trat sie mit den Füßen, schlug sie mit den Fäusten und drohte ihr schließlich mit weiterer Gewalt. Irgendwie gelang es der verletzten Frau Hilfe zu rufen. Der Afghane wurde vorerst aus der Wohnung gewiesen und angezeigt.