Leitinger demolierte Konkurrenz in Italien

Der RTL-Vizeweltmeister von 2017, Roland Leitinger, zeigt eine starke Spätform: Nach Gold bei der Staatsmeisterschat Samstag in Saalbach schlug der 27-Jährige vom SC St. Martin/Lofer bei den italienischen Meisterschaften in Cortina zu. Leitinger gewann mit über einer Sekunde Vorsprung auf Hannes Zingerle. In Saalbach holte Michaela Dygruber (USV Rußbach) Bronze im Slalom.