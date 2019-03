Pensionistin nur noch tot aus der Saalach geborgen

Die Pensionistin (82), die an Demenz litt, war bereits am Samstagvormittag aus ihrer betreuten Wohngruppe in Piding verschwunden. Die Mitarbeiter dort verständigten binnen kürzester Zeit die Einsatzkräfte. Mit einem Boot suchte die Wasserwacht die nahe Saalach ab. Die leblose Frau wurde schließlich im Wasser treibend gefunden. Für sie gab es keine Rettung mehr.