Wetterumschwung: Der Wochenstart wird unbeständig

Am Mittwoch überwiegen in weiten Teilen des Landes die Wolken und die Sonne kommt nur kurz zwischendurch ein wenig hervor. Mit der nordwestlichen bis nördlichen Höhenströmung kommt es an der Alpennordseite und im Norden auch noch zu Regen- und Schneeschauern. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 700 Metern, wobei am Nachmittag die Schauerneigung wieder abnimmt. Generell wetterbegünstigt und sonniger ist neuerlich der Süden. Die Temperaturen entsprechen in etwa jenen des Vortags.