Pfarrer Pucher wird 80: „Ich war nie ein Heiliger“

Wolfgang Pucher ist so etwas wie das soziale Gewissen von Graz. Dank ihm muss in der steirischen Hauptstadt niemand mehr auf der Straße schlafen. Heute in einer Woche wird er 80. Der streitbare Pfarrer über seine Kindheit, seine Zeit in der Türkei, Widerstände, gegen die er ankämpfen musste, eine schwere Krankheit, die er nur knapp überlebte, und seine Nachfolgerin.